Два человека погибли в результате крупного ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения пяти машин в Высокогорском районе Татарстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД региона.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Priora, двигавшийся со стороны Казани, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилями Nissan Qashqai и столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114, после чего на Lada Priora совершают наезд автомобили Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, которые двигались по встречному направлению. В результате ДТП трое пострадали, водитель и пассажир Lada Priora от полученных травм скончались на месте",- говорится в сообщении.

Шестилетний ребенок пострадал в результате столкновения пяти машин в Высокогорском районе Татарстана, сообщила ТАСС пресс-секретарь Минздрава региона Айгуль Салимзянова.

"В результате столкновения легковых автомобилей на месте ДТП погибли два человека и пострадало три человека, включая 6-летнего ребенка. Одна пострадавшая доставляется в городскую больницу №7, двое, в том числе ребенок, в Высокогорскую центральную районную больницу", - пояснила Салимзянова, добавив, что о их состоянии будет сообщено после обследования.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.