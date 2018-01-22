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Прерванное из-за аварии теплоснабжение домов в Твери восстановят к утру 22 января

Происшествия
22 января, 0:30 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 22, января. /ТАСС

Демонтаж поврежденного участка трубы завершен, сейчас проводится укладка нового трубопровода

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ТВЕРЬ, 22 января. /ТАСС/. Теплоснабжение жилых домов в Твери, прерванное из-за прорыва магистрального трубопровода в Заволжском районе города, будет восстановлено к 04:00 мск понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам поездки губернатора Игоря Рудени к месту ремонтных работ.

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"Завершить основную часть работ планируется к 04:00 утра, после этого начнется заполнение системы теплоносителем. Ожидается, что теплоснабжение жилых домов и социальных объектов будет возобновлено к утру 22 января", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве добавили, что в настоящее время уже завершен демонтаж поврежденного участка трубы и проводится укладка нового трубопровода. "Губернатор также дал поручение в случае необходимости обеспечить учреждения социальной сферы резервными теплогенераторами", - отметили в пресс-службе.

Авария на магистральном трубопроводе диаметром 100 см произошла около 03:00 мск 21 января на улице Дачная в Заволжском районе. В результате прорыва, без отопления, по информации администрации города, остался 31 дом, а в отдельных районах города наблюдались нарушения теплоснабжения, которые позже были устранены из-за перехода на альтернативную схему.

Региональное управление СК РФ начало проверку по информации о нарушениях при подаче тепла в дома. При этом, по данным ведомства, подача тепла прекращена в 61 дом, 35 из которых жилые, а также среди них есть социально-значимые объекты.

По данным областного гидрометцентра, в ночь с 21 на 22 января температура воздуха в Твери может опуститься до минус 15 градусов. Ветер северо-западный с порывами до 7 метров в секунду.

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