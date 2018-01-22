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В Минске просят приговорить авторов статей в Regnum к пяти годам колонии с отсрочкой

Происшествия
22 января, 15:40 UTC+3 /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

В обвинительной речи прокурор отметил, что в материалах, опубликованных авторами, найдены признаки возбуждения вражды или розни по признаку национальной принадлежности к белорусам

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МИНСК, 22 января. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Государственный обвинитель попросил Минский городской суд назначить наказание трем белорусским авторам информационного агентства Regnum, обвиняемым в разжигании национальной вражды, по пять лет лишения свободы каждому с отсрочкой приговора на три года с освобождением из-под стражи. С таким предложением на судебном заседании в понедельник выступил прокурор Александр Король, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать Алимкина, Павловца и Шиптенко виновными в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды или розни группой лиц и назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет каждому с отсрочкой приговора на три года и освобождением из-под стражи", - сказал прокурор.

В обвинительной речи прокурор отметил, что эксперты пришли к выводу о наличии в материалах, опубликованных авторами, "совокупности психологических и лингвистических признаков возбуждения вражды или розни по признаку национальной принадлежности к белорусам". Король подчеркнул, что обвинение считает экспертов "квалифицированными и незаинтересованными, а доводы защиты в обратном - необоснованными". Гособвинитель также сказал, что обвиняемые во время своей деятельности "руководствовались в том числе корыстными мотивами".

При этом прокурор заявил, что не поддерживает обвинение в незаконной предпринимательской деятельности в отношении Павловца и Шиптенко. Король пояснил, что статья Уголовного кодекса о разжигании национальной, религиозной вражды или розни предусматривает только лишение свободы. При этом, предлагая отсрочить приговор, прокурор посчитал необходимым учесть ряд смягчающих обстоятельств. В частности, пояснил Король, обвиняемые ранее не привлекались к уголовной ответственности и двое из них имеют на содержании малолетних детей.

В декабре 2016 года Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении авторов статей, опубликованных на страницах ряда российских интернет-ресурсов, в частности ИА Regnum. В связи с этим были арестованы граждане Белоруссии Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Минский городской суд 18 декабря минувшего года начал рассмотрение уголовного дела по обвинению трех авторов Regnum в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Двое из арестованных обвиняются также в незаконной предпринимательской деятельности.

Обвиняемые не признают своей вины. Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты обвиняемых в изменении им меры пресечения. В соответствии с белорусским законодательством обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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