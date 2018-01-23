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Три человека госпитализированы в результате перестрелки в Махачкале

Происшествия
23 января, 1:40 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 23, января. /ТАСС

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Три человека госпитализированы с травматическими ранениями в результате драки, переросшей в перестрелку, в Махачкале в ночь с 22 на 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ по Дагестану.

"В Махачкале знакомые поссорились между собой на бытовой почве. В результате у них завязалась драка, в ходе которой один из дерущихся применил травматический пистолет. В результате с травматическими ранениями госпитализированы три человека, стрелявший доставлен в полицию", - сказал представитель МВД.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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