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На вокзале в Бельгии полиция открыла огонь по человеку с ножом

Происшествия
24 января, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии

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ТАСС, 24 января. Бельгийские полицейские во вторник стреляли в вооруженного ножом человека на вокзале Сен-Пьер в городе Гент. Об этом сообщило информационное агентство Belga.

По его данным, человек с ножом в руках угрожающе направился в сторону полицейских, после чего стражи порядка сделали несколько выстрелов.

"Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - приводит агентство слова представителя местной прокуратуры.

"Выражаю свою поддержку железнодорожной полиции Гента", - позднее написал в Twitter министр внутренних дел королевства Ян Ямбон.

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