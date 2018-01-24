На вокзале в Бельгии полиция открыла огонь по человеку с ножом

ТАСС, 24 января. Бельгийские полицейские во вторник стреляли в вооруженного ножом человека на вокзале Сен-Пьер в городе Гент. Об этом сообщило информационное агентство Belga.

По его данным, человек с ножом в руках угрожающе направился в сторону полицейских, после чего стражи порядка сделали несколько выстрелов.

"Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - приводит агентство слова представителя местной прокуратуры.

"Выражаю свою поддержку железнодорожной полиции Гента", - позднее написал в Twitter министр внутренних дел королевства Ян Ямбон.