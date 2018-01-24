Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии

Происшествия
24 января, 3:41 дата обновления: 24 января, 3:53 UTC+3

Уточняется, что подростки знали о планах нападавшего и помогли ему изготовить бутылку с зажигательной смесью

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Anna Ogorodnik

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи задержали двоих соучастников нападения на учителя и учеников в школе в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Смотрите также

Что известно о нападении в школе в Бурятии

"Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Следствие полагает, что мотивом преступления стала ненависть нападавшего к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы. "После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму - 14 лет", - сообщила представитель СК.

По ее словам, соучастники знали о планах обвиняемого и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, а также удостоверились в нахождении учителя в классе и наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения их намерений.

Смотрите также

Обвиняемого в нападении на школьников в Бурятии подростка перевели в СИЗО

Напавшего на школьников в Бурятии подростка обвинили в покушении на убийство

Пострадавшую при нападении в школе в Бурятии девочку прооперировали

Ранее сообщалось, что 19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. После ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По словам Петренко, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

15-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и халатности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Нападение на школьников в Бурятии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
2
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
3
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
4
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама