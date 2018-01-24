Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи задержали двоих соучастников нападения на учителя и учеников в школе в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Двое соучастников задержаны. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Следствие полагает, что мотивом преступления стала ненависть нападавшего к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы. "После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму - 14 лет", - сообщила представитель СК.

По ее словам, соучастники знали о планах обвиняемого и помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, а также удостоверились в нахождении учителя в классе и наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить об опасности обнаружения их намерений.

Ранее сообщалось, что 19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. После ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. По словам Петренко, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

15-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и халатности.