В Италии горит аббатство, вдохновившее Умберто Эко на "Имя Розы"

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Пожар возник в древнем аббатстве "Сакра ди Сан-Микеле" (монастырь Святого Михаила) в северной итальянской области Пьемонт. Об этом сообщает в четверг агентство ANSA.

Как уточняет агентство, пламя охватило крышу монастыря, расположенного в Валь ди Суза. В здании, которое является одним из символов Пьемонта и вдохновило писателя Умберто Эко на роман "Имя Розы", велась реконструкция.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. О пострадавших не сообщается. Полиция выясняет причины возгорания.

Комплекс, строительство которого завершилось в XIII веке, до сих пор действует как религиозное учреждение. При нем работает музей, который в 2016 году посетили 100 тыс. человек.