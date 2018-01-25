Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Италии горит аббатство, вдохновившее Умберто Эко на "Имя Розы"

Происшествия
25 января, 2:28 UTC+3 РИМ РИМ 25, января. /ТАСС

О пострадавших не сообщается

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Пожар возник в древнем аббатстве "Сакра ди Сан-Микеле" (монастырь Святого Михаила) в северной итальянской области Пьемонт. Об этом сообщает в четверг агентство ANSA.

Как уточняет агентство, пламя охватило крышу монастыря, расположенного в Валь ди Суза. В здании, которое является одним из символов Пьемонта и вдохновило писателя Умберто Эко на роман "Имя Розы", велась реконструкция.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. О пострадавших не сообщается. Полиция выясняет причины возгорания.

Комплекс, строительство которого завершилось в XIII веке, до сих пор действует как религиозное учреждение. При нем работает музей, который в 2016 году посетили 100 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
4
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
5
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама