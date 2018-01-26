СМИ: не менее 31 человека погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

ТАСС, 26 января. Не менее 31 человека погибли и более 40 пострадали в результате пожара в больнице в городе Мирян в пятницу. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

По данным агентства, пожар начался в больнице примерно в 7:30 утра (1:30 по мск) в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания. Около 100 пациентов находились в этот момент внутри больницы. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут. Порядка 52 человек были перевезены в соседние медучреждения, около 93 человек из расположенного неподалеку дома престарелых были также эвакуированы.

Сообщается, что президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание по данному вопросу.