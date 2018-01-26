Четыре гражданина Северной Кореи ранены в ходе конфликта в московском хостеле

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Четыре гражданина КНДР получили ранения во время драки со стрельбой в хостеле, расположенном в центре Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, ночью 25 января в доме номер 4А по Мукомольному проезду в ходе драки четыре человека получили различные травмы. "Нападавшие скрылись с места происшествия, проводится их розыск", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что раненые - граждане Северной Кореи. "У одного из них диагностировано огнестрельное непроникающее ранение груди", - сказал источник. По его словам, пока не известно из какого оружия стреляли нападавшие.