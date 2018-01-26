Суд в Казани приговорил к 17 годам лишения свободы руководителя ячеек "Хизб-ут Тахрир"

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд в пятницу приговорил к 17 годам колонии строго режима организатора и руководителя ячеек международной террористической организации "Хизб-ут Тахрир" (деятельность запрещена на территории РФ) Амира Хакимуллина.

"Приволжский окружной военный суд приговорил Амира Хакимуллина признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация деятельности террористической организации" и "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", <…> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - огласил приговор судья.

Как установил суд, Хакимуллин с февраля по август 2014 года участвовал в деятельности указанной организации, а с 2014 года по 2016 год организовывал в Казани деятельность ее подразделений и руководил ими.

В январе этого года министр МВД по Татарстану Артем Хохорин заявил, что деятельность "Хизб-ут Тахрир" в республике практически полностью пресечена. Всего в прошлом году сотрудники МВД Татарстана выявили 47 преступлений экстремистской направленности и 37 - террористического характера. В 2017 году были вынесены приговоры по 29 ранее возбужденным делам в этой сфере, к уголовной ответственности привлечены 64 человека.