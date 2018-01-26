ВМС Аргентины: судно "Янтарь" из РФ покинет зону поиска субмарины для пополнения запасов

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 января. /ТАСС/. Российское океанографическое судно "Янтарь" направится из зоны поиска аргентинской подводной лодки San Juan в Буэнос-Айрес для пополнения запасов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

"Янтарь" сегодня вечером направится в порт Буэнос-Айреса для пополнения запасов продовольствия и воды, а затем направится в Монтевидео, где пополнит запасы топлива", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВМС, судно направится в аргентинскую столицу по той же траектории, по которой должна была идти пропавшая субмарина, и будет по пути осматривать морское дно при помощи своего гидролокатора. Судно ВМС Аргентины Islas Malvinas, на борту которого находятся специалисты ВМФ РФ и телеуправляемый подводный аппарат "Пантера плюс", продолжает работать в зоне операции.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби заявил, что сроки окончания участия российских специалистов и океанографического судна "Янтарь" в поисковой операции пока объявлены не были. В то же время он признал, что международная помощь не может предоставляться бесконечно.