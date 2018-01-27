Пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в резервуаре нефтебазы в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"В 16:44 пожар локализован, открытого горения нет", - сказал собеседник агентства.

Пожарные заполняют резервуар пеной, тушение пожара продолжается.

Возгорание произошло в одном из резервуаров с дизельным топливом на нефтебазе в Серпухове. Угрозы распространения на соседние резервуары и строения нет. Общий объем резервуара составляет 2 тыс. кубических метров, площадь пожара неизвестна.