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Пожар на нефтебазе в Подмосковье локализован

Происшествия
27 января, 16:26 дата обновления: 27 января, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

О причинах возгорания не сообщается

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в резервуаре нефтебазы в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"В 16:44 пожар локализован, открытого горения нет", - сказал собеседник агентства.

Пожарные заполняют резервуар пеной, тушение пожара продолжается.

Возгорание произошло в одном из резервуаров с дизельным топливом на нефтебазе в Серпухове. Угрозы распространения на соседние резервуары и строения нет. Общий объем резервуара составляет 2 тыс. кубических метров, площадь пожара неизвестна.

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