В Домодедове задержали россиянку, пытавшуюся вывезти в Израиль бриллианты на 8 млн рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в московском аэропорту Домодедово россиянку, пытавшуюся вывезти в Израиль партию алмазов на 8 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"26 января в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта в зале вылета международных авиалиний задержана пассажирка рейса "Москва - Тель-Авив", у которой обнаружена партия алмазов. Согласно проведенному исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат", - сообщила Волк.

Стоимость изъятых драгоценностей превышает 8 млн рублей. Задержанная - 53-летняя жительница Московской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело статье 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга") и статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей").