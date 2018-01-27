Мужчина попытался совершить самоподжог в квартире в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Хлопок произошел в квартире жилого дома в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в этой квартире мужчина пытался поджечь себя.

"Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о хлопке в доме 4 по улице Угловой тупик. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу проживает мужчина, который, по предварительным данным, пытался совершить суицид, облив себя легко воспламеняющейся жидкостью, вследствие чего произошел хлопок", - сообщили в главке.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. По данному факту полиция начала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.