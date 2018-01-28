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СК изучит заявление женщины о групповом изнасиловании ее 13-летней дочери в Москве

Происшествия
28 января, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Центральный аппарат ведомства проконтролирует ход расследования

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы проверки по информации СМИ о групповом изнасиловании 13-летней школьницы в Москве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

27 января в ряде СМИ появилась информация о том, что на вечеринке в Москве несколько человек изнасиловали 13-летнюю девочку. Происходящее было снято на видео, а после того, как запись была опубликована в соцсетях, мама девочки обратилась в правоохранительные органы.

"По данному факту в Главном следственном управлении по Москве проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения", - сообщила Петренко.

Центральный аппарат ведомства проконтролирует ход расследования.

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