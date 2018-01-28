В Якутии пьяный отец выбросил со второго этажа сына за то, что он мешал ему спать

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Пьяный житель Сунтарского района Якутии выбросил со второго этажа своего десятимесячного сына из-за того, что ребенок мешал ему спать, сообщили в воскресенье в региональном управлении СК РФ.

"Мужчина 1994 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, <…> по причине того, что его малолетний сын <...> громко плакал и не давал ему спать, в связи с чем испытывая к нему неприязнь, с целью причинения смерти, взяв его с кроватки на руки, вынес из комнаты и умышленно сбросил со второго этажа", - говорится в сообщении.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что в отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

О мотивах преступления не сообщалось.

Ребенок доставлен в Центральную районную больницу Сунтарского района, где ему оказана помощь.

"Его жизни ничего не угрожает, несмотря на обширные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и мягких тканей", - сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.