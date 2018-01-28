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Суд Киева арестовал на два месяца радикалов, напавших на храм УПЦ МП

Происшествия
28 января, 17:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, января. /ТАСС

Здание подозреваемые пытались поджечь в ночь на 25 января

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КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток двум радикалам, которые подожгли храм на территории Десятинного монастыря в центре Киева, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщили в пресс-службе монастыря УПЦ МП.

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Полиция возбудила дело за поджог Десятинного монастыря в Киеве

"27 января 2018 года в зале суда поджигателям храма Десятинного монастыря вынесено решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца или залог в сумме 2,2 миллиона гривен ($77,2 тысячи)", - говорится в сообщении.

В ночь на 25 января в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о поджоге здания. В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью, которые направили на экспертизу. Подозреваемые в поджоге были задержаны, по данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело.

Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный монастырь расположен в историческом центре Киева, рядом с первым каменным храмом в Киевской Руси - Десятинной церковью.

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