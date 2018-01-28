В загоревшемся в Омской области общежитии не работала система оповещения о пожаре

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Система звукового оповещения о возгорании в общежитии в поселке Новоомский Омской области, где в воскресенье при пожаре погибли пять человек, не работала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона Александра Буркова.

"В общежитии аграрно-технологического колледжа сработала пожарная сигнализация. Из-за отсутствия системы звукового сигнала тревоги, которая по предписанию надзорных служб была сдана в ремонт, вахтеры сами будили людей и требовали покинуть здание", - уточнили в пресс-службе.

Бурков отметил, что действия дежурных спасли жизни многим жильцам и поручил оценить состояние систем противопожарной безопасности и оповещения всех социальных объектов региона. "Надо отдать должное вахтерам, которые вывели из горящего и задымленного здания 90 человек. Еще 60 граждан спасли пожарные", - подчеркнул врио губернатора.

Глава региона распорядился оказать поддержку пострадавшим при пожаре и провести обследование и ремонт здания. В пресс-службе уточнили, что опасности обрушения здания нет, деформации стен и кровли не зафиксировано.

Левое крыло общежития, которое частично пострадало от огня, будет в кратчайшие сроки отремонтировано и приведено в рабочее состояние. 27 жильцов временно размещены в соседнем общежитии, им предоставлены комнаты, обеспечено трехразовое питание. Остальные 120 человек, по данным МЧС, вернулись к себе домой.

Пожар в общежитии

Возгорание на четвертом этаже пятиэтажного рабочего общежития Омского аграрно-технологического техникума произошло около 05:30 местного времени (02:30 мск). Пожару была присвоена вторая категория сложности, площадь возгорания составила 30 кв. м. Пожар был потушен в 08:29 (05:29 мск). В его ликвидации участвовало 46 спасателей и 13 единиц техники.

При пожаре погибли пять человек, в том числе двое детей, все они скончались от отравления угарным газом. Еще три человека госпитализированы в тяжелом состоянии с острым отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Причиной пожара стало неосторожное обращение с электрической плитой: 23-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения (в крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя) в ходе приготовления еды в пять часов утра пролил на нее масло.

Прокуратура по факту пожара организовала проверку, в ходе которой даст оценку законности действий контролирующих органов и администрации техникума.