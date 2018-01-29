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В Якутии восстановлена работа сгоревшей котельной, на которой произошел взрыв

Происшествия
29 января, 3:42 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 29, января. /ТАСС

Тепло уже подано в три жилых дома, сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Данил Саввинов

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ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Коммунальщики восстановили работу сгоревшей в субботу котельной в селе Бердигестях Горного района Якутии, теплоснабжение частично восстановлено. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр ЖКХ и энергетики региона Данил Саввинов.

"Работу сгоревшей котельной восстановили, запустили один котел. Подключили модульную станцию как резерв. Тепло подано в три жилых дома, а также в три административных здания", - рассказал Саввинов.

При пожаре, который произошел в субботу около 21:00 по местному времени (15:00 мск), погиб оператор, без теплоснабжения остались 66 жилых и административных объектов. По предварительным данным, причиной пожара в котельной явилось нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси.

Ранее СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть и крупный ущерб"). В селе введен режим ЧС, организованы эвакуационные пункты на базе двух образовательных учреждений.

Село Бердигестях - административный центр Горного улуса, расположенного в 185 км от Якутска, с населением около 6,5 тыс. человек. Температура воздуха в селе, по данным синоптиков, составляет минус 40 градусов.

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