Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС Азербайджана опровергло сообщение о взрыве в жилом доме в Баку

Происшествия
29 января, 17:28 UTC+3 БАКУ БАКУ 29, января. /ТАСС

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАКУ, 29 января. /ТАСС/. МЧС Азербайджана опровергло в понедельник сообщение о взрыве в жилом доме в Баку. По данным ведомства, в доме произошел пожар.

"Согласно информации, поступивший в Центр управления кризисными ситуациями, в пятиэтажном доме по проспекту Кара Караева в Низаминском районе Баку произошел пожар на лестничной площадке, в результате чего сгорели бытовые отходы на площади 5 кв. м. Пламя было потушено пожарными расчетами. Сообщение о взрыве в жилом здании не соответствует действительности", - говорится в информации министерства.

Как сообщили ТАСС в минздраве Азербайджана, пострадавших в результате пожара нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
2
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
В "Силовых машинах" считают, что санкции США против компании противоречат нормам ВТО
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама