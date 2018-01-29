МЧС Азербайджана опровергло сообщение о взрыве в жилом доме в Баку

БАКУ, 29 января. /ТАСС/. МЧС Азербайджана опровергло в понедельник сообщение о взрыве в жилом доме в Баку. По данным ведомства, в доме произошел пожар.

"Согласно информации, поступивший в Центр управления кризисными ситуациями, в пятиэтажном доме по проспекту Кара Караева в Низаминском районе Баку произошел пожар на лестничной площадке, в результате чего сгорели бытовые отходы на площади 5 кв. м. Пламя было потушено пожарными расчетами. Сообщение о взрыве в жилом здании не соответствует действительности", - говорится в информации министерства.

Как сообщили ТАСС в минздраве Азербайджана, пострадавших в результате пожара нет.