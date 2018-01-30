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Два человека погибли при пожаре на строительстве метро в Москве

Происшествия
30 января, 2:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

В экстренных службах города сообщили, что возгорание произошло в четырех бытовках

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар произошел на строительстве метро на юго-востоке Москвы, погибли два человека, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Возгорание произошло в четырех бытовках на строительной площадке метро в Проектируемом проезде, № 598", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате погибли два человека.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что площадь возгорания составила 20 кв. метров.

"Пожар ликвидирован", - сказал сотрудник пресс-службы.

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