Два человека погибли при пожаре на строительстве метро в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар произошел на строительстве метро на юго-востоке Москвы, погибли два человека, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Возгорание произошло в четырех бытовках на строительной площадке метро в Проектируемом проезде, № 598", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате погибли два человека.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что площадь возгорания составила 20 кв. метров.

"Пожар ликвидирован", - сказал сотрудник пресс-службы.