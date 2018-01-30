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Источник: один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Происшествия
30 января, 2:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Всего из здания были эвакуированы 20 человек

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один человек погиб на пожаре в квартире на Коптевской улице, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Пожар площадью 60 кв м произошел в квартире на ул. Коптевская, д. 18 корп. 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате произошедшего погиб один человек, еще семь человек спасены.

Позже ТАСС сообщили, что возгорание ликвидировано.

"Возгорание ликвидировано на площади 60 кв м", - сказал собеседник агентства. По его словам, из здания эвакуированы 20 человек; еще семь человек спасены.

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