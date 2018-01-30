Источник: один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Один человек погиб на пожаре в квартире на Коптевской улице, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Пожар площадью 60 кв м произошел в квартире на ул. Коптевская, д. 18 корп. 2", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате произошедшего погиб один человек, еще семь человек спасены.

Позже ТАСС сообщили, что возгорание ликвидировано.

"Возгорание ликвидировано на площади 60 кв м", - сказал собеседник агентства. По его словам, из здания эвакуированы 20 человек; еще семь человек спасены.