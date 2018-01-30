"Постиравший" кота мужчина осужден в Коми

СЫКТЫВКАР, 30 января. /ТАСС/. Житель Ухты в Республике Коми, "постиравший" кота знакомой в стиральной машине, приговорен к году ограничения свободы, сообщили во вторник в прокуратуре республики.

По данным суда, 12 октября 2017 года находившийся в нетрезвом состоянии мужчина поссорился со знакомой, после чего засунул ее кота в барабан стиральной машины и включил ее. В результате домашний питомец погиб. Издевательства над котом мужчина снимал на видео, которое отправил знакомой.

Мужчина полностью признал вину.

"Вынесен приговор ухтинцу, который "постирал" в машинке кота своей знакомой. Мировой судья… рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в надзорном ведомстве, на момент совершения преступления за него не было предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Соответствующие изменения в УК РФ были внесены только 20 декабря 2017 года, поэтому мужчине удалось избежать заключения.