Число погибших в ДТП под Орлом полицейских увеличилось до трех

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Еще один сотрудник управления МВД по Орловской области скончался в больнице от травм, полученных во время столкновения "Газели" и "КамАЗа" в Малоархангельском районе. Общее число жертв ДТП достигло трех, рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Юлия Дорофеева.

"Женщина - сотрудница УМВД Орловской области - скончалась в больнице от травм, которые получила в результате ДТП в Малоархангельском районе. Таким образом, число погибших в аварии достигло трех", - сказала Дорофеева.

Еще двое пострадавших сотрудников полиции, по ее словам, находятся в медицинском учреждении.

Как сообщалось, авария произошла 30 января. По предварительной информации, "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения на трассе Глазуновка - Малоархангельск - Колпна - Долгое, где и произошло столкновение с автомобилем "Газель", в котором ехали сотрудники УМВД по Орловской области.

"Водитель "КамАЗа" - житель Дагестана, задержан по подозрению в нарушении правил дорожного движения.

Он полностью признал вину.