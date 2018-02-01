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Дело о превышении полномочий и мошенничестве заведено на сотрудников Минздрава Татарстана

Происшествия
1 февраля, 16:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, февраля. /ТАСС

В ведомстве ведутся обыски

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КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Министерства здравоохранения Татарстана, подозреваемых в превышении должностных полномочий и мошенничестве, для проведения допроса задержана замглавы министерства. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В отношении неустановленных сотрудников Министерства здравоохранения Татарстана возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество", в ведомстве проводятся обыски. Для проведения допроса задержана заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием министерства здравоохранения республики.

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