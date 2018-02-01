Дело о превышении полномочий и мошенничестве заведено на сотрудников Минздрава Татарстана

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Министерства здравоохранения Татарстана, подозреваемых в превышении должностных полномочий и мошенничестве, для проведения допроса задержана замглавы министерства. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В отношении неустановленных сотрудников Министерства здравоохранения Татарстана возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество", в ведомстве проводятся обыски. Для проведения допроса задержана заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием министерства здравоохранения республики.