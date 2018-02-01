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СК проверяет обстоятельства гибели пенсионерки на станции метро "Пушкинская" в Москве

Происшествия
1 февраля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Накануне 57-летняя женщина, находившаяся за ограничительной линией, получила смертельную травму от прибывшего поезда

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины на станции московского метро "Пушкинская". Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила она.

Ранее руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил ТАСС, что в четверг в 08:25 мск на станции "Пушкинская" 57-летняя женщина, находясь на платформе за ограничительной линией, наклонилась и получила смертельный удар от проезжающего поезда. На помощь пассажирке был вызван наряд скорой помощи, однако она скончалась до приезда медиков. Сейчас изучаются записи с камер наблюдения, информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене.

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