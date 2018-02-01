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Против экс-замглавы ФСИН возбуждены еще два дела о хищении на 90 млн руб.

Происшествия
1 февраля, 18:02 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Отмечается, что соучастники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян также подозреваются в совершении двух эпизодов преступления

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Два новых уголовных дела по эпизодам хищений из бюджета 90 млн рублей путем мошенничества возбуждены в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Это подтвердил СК в сообщении в своем телеграм-канале.

"Главным следственным управлением СК России в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова возбуждены еще два уголовных дела, - говорится в сообщении. - Он и его соучастники - Виталий Морусов и Смбат Арутюнян - подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), на сумму 90 млн рублей".

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Следствие предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данному делу под стражей также находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов, замначальника финансово-экономического управления ведомства Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова. Они обвиняются в пособничестве хищению.

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