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Власти подозревают, что стрельбу в Лос-Анджелесе открыла 12-летняя девочка

Происшествия
2 февраля, 0:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС

Подозреваемая задержана

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) задержала 12-летнюю девочку, власти подозревают, что стрельбу в одной из школ города открыла в четверг она. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

При инциденте в пострадали пять человек: трое порезались осколками стекла, двое получили огнестрельные ранения - 15-летние девочка и мальчик. Состояние последнего врачи оценивают как тяжелое.

Представители полиции на пресс-конференции подтвердили, что задержали лицо, подозреваемое в преступлении, однако не привели иных подробностей. Позже в Twitter полицейского управления Лос-Анджелеса было размещено сообщение, согласно которому, под арест был взят 12-летний ребенок, мальчик или девочка, не уточнялось.

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