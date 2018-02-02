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Авиация продолжает поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

Происшествия
2 февраля, 4:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, февраля. /ТАСС
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ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Самолеты Бе-200 в пятницу продолжили поиски следов пропавшего на прошлой неделе в Японском море судна "Восток". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Оба самолета вылетели в район поисков в 10:05 (03:05 мск) и 10:32 (03:32 мск). Вертолет Ми-8 - в готовности к вылету при обнаружении чего-либо. Самолеты будут работать согласно оперативному плану, который ежедневно утверждается с учетом направления ветра и волн", - рассказал руководитель пресс-службы Михаил Исаметов. Он добавил, что к утру пятницы авиация МЧС России обследовала уже 40 273 кв. км акватории, суда - 22 943 кв. км.

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Как рассказали ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, в районе поисков уже третий день стоит относительно хорошая для поисков погода. Высота волн составляет не больше 1-2 метров, ветер умеренный до сильного, примерно 8-13 м/с, видимость хорошая. Однако к вечеру субботы синоптики ожидают ухудшения погодных условий, поднимется ветер, высота волн достигнет 3-4 м, снова будет наблюдаться быстрое обледенение судов.

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. После этого никаких следов корабля и экипажа спасатели больше не находили. Следствие рассматривает три версии случившегося: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия.

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Темы
Приморский край Сахалинская область Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
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