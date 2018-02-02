СЖР приветствовал решение Мосгорсуда по делу журналиста "Новой газеты" Ферузу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) приветствовал решение Мосгорсуда, который в пятницу разрешил журналисту "Новой газеты" Худоберди Нурматову (Али Ферузу) покинуть территорию России. Об этом корр. ТАСС пятницу сообщил секретарь СЖР Тимур Шафир.

"Мы приветствуем тот факт, что журналист Али Феруз (Худоберди Нурматов) получил возможность беспрепятственно выбирать место для своего проживания, работы и творчества. Надеемся на то, что его профессионализм и навыки позволят нам еще не раз ознакомиться с гранями его творчества, выходящими за рамки вопросов его персонального задержания и угрозы депортации, - сказал Шафир. - Мы рады тому, что суд, вынося свое решение, принял во внимание профессиональный аспект деятельности журналиста, нашего коллеги - его ключевую функцию быть связующим звеном между обществом и властями. Мы рады тому, что журналист Али Феруз на свободе!"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в беседе с журналистами также подчеркнул, что такого итога "добавились очень многие представители общественности".

Басманный суд Москвы в пятницу приостановил решение о выдворении Нурматова в Узбекистан, разрешил ему находиться в Центре временного содержания иностранных граждан до момента предоставления документов, которые позволят ему покинуть территорию России в любую третью страну.

В ходе судебного заседания сам журналист заявил о том, что хочет покинуть РФ. Представитель журналиста заявил, что он готов уехать в Германию.

1 августа прошлого года Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Нурматова, являющегося гражданином Узбекистана. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ"). 8 августа Мосгорсуд приостановил предварительные меры в отношении Нурматова до окончания рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ, постановив в течение этого срока содержать его в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Однако Верховный суд РФ отменил решение Мосгорсуда в отношении Нурматова об административном правонарушении и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.