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В Калужской области возбуждено дело по факту ранения ученика одноклассником

Происшествия
2 февраля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учительница вышла за журналом

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ТАСС, 2 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту ножевого ранения ученика 7 класса в школе № 1 Спас-Деменска Калужской области, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Утром 2 февраля в школе № 1 города Спас-Деменска ученик 7 класса нанес ножом резаные раны своему однокласснику. По данному факту следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел перед началом первого урока, когда учительница вышла за журналом. "Нападавший при этом использовал небольшой кухонный нож. Раненый подросток смог оттолкнуть нападавшего и убежать. Зачинщик покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. "Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, и мальчик отпущен домой", - уточнили в пресс-службе.

Опрошенный потерпевший и его одноклассники отрицают наличие конфликта между двумя подростками. "В настоящее время следователям удалось выяснить, что инициатор происшествия ни с кем не общался, был замкнут, в последнее время одноклассники избегали контактов с ним. Следователи продолжают выяснять условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье и школе. Участники происшествия на профилактических учетах не состояли", - резюмировали в пресс-службе.

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