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СМИ: танкер с 22 индийскими моряками исчез у берегов Западной Африки

Происшествия
3 февраля, 15:40 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 3, февраля. /ТАСС

По данным телеканала NDTV, судно могли захватить преступники

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 февраля. /ТАСС/. Зарегистрированный в Панаме танкер, на борту которого находились 22 индийских моряка, исчез у берегов западноафриканского государства Бенин. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, информации о судне нет уже более 48 часов.

По данным телеканала, последняя информация о танкере Marine Express поступила 31 января в 18:30 по индийскому времени (16:00 мск), когда судно встало на якорь у берегов Бенина. С тех пор о судьбе танкера и его экипажа ничего не известно. Предполагается, что он мог быть захвачен преступниками.

Как сообщили телеканалу в министерстве судоходства Индии, танкер перевозил 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму $8,1 млн. По мнению официальных лиц, есть угроза, что судно угнали пираты ради его груза или чтобы получить выкуп.

Министерство судоходства Индии уже обратилось к официальным лицам в Нигерии и Бенине с просьбой помочь найти пропавшее судно и моряков.

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