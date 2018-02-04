В США два человека погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в воскресенье в штате Южная Каролина возросло до 70 человек, два человека погибли. Об этом сообщил представитель властей округа Лексингтон Гаррисон Кэхил.

"К настоящему моменту в больницы доставлены около 70 человек", - сказал он, выступая на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN. Как уточнил Кэхил, угрозы жизням пострадавших нет.

Два человека, по его словам, погибли. Они находились в пассажирском поезде. Как сообщил Кэхил, в результате столкновения произошла утечка около 20 тыс. литров топлива.

Пассажирский поезд Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк - Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси (Южная Каролина) примерно в 02:35 по местному времени (10:35 мск). Как говорится в сообщении Amtrak, в результате несколько вагонов сошли с рельсов. В пассажирском поезде находились 139 человек и восемь членов локомотивной бригады.

Столкновение произошло рядом с грузовой железнодорожной станцией. На место происшествия должны приехать специалисты Национального управления по безопасности на транспорте США.