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Двое подростков в Тольятти выпали из окна шестого этажа

Происшествия
4 февраля, 17:46 UTC+3 САМАРА САМАРА 4, февраля. /ТАСС

Один из них погиб

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САМАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Двое подростков 14 и 17 лет выпали из окна общежития в Тольятти, один скончался, проводится проверка. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Третьего февраля с шестого этажа одного из общежитий по улице Дзержинского в городе Тольятти в результате несчастного случая упали из окна 14-летняя девочка и 17-летний подросток. Они были доставлены в больницу. Мальчик от полученных травм скончался, начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следственных органов, компания подростков играла на шестом этаже общежития, при этом двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.

Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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