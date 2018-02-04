Двое подростков в Тольятти выпали из окна шестого этажа

САМАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Двое подростков 14 и 17 лет выпали из окна общежития в Тольятти, один скончался, проводится проверка. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Третьего февраля с шестого этажа одного из общежитий по улице Дзержинского в городе Тольятти в результате несчастного случая упали из окна 14-летняя девочка и 17-летний подросток. Они были доставлены в больницу. Мальчик от полученных травм скончался, начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следственных органов, компания подростков играла на шестом этаже общежития, при этом двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.

Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.