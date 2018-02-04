СМИ: пассажирский самолет из Киева совершил аварийную посадку в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), выполнявший рейс по маршруту Киев - Тбилиси, совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Шота Руставели. Об этом сообщило в воскресенье Общественное телевидение Грузии.

Как отмечается в сообщении, самолет сделал насколько незапланированных кругов над Тбилиси и совершил посадку.

В пресс-службе МАУ заявили, что причиной инцидента стала некорректная работа системы выпуска закрылков.

"Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Киев - Тбилиси, благополучно осуществил посадку на скорости, превышающей стандартную, в связи с некорректной работой системы выпуска закрылков", - цитирует сообщение пресс-службы украинское издание "Главком". В МАУ завили, что в этом инциденте никто не пострадал. Между тем, обратный рейс в Киев 5 февраля в 02:15 совершит другой самолет, который ранее был отправлен в столицу Грузии.

Ранее телеканал "Рустави 2" сообщал, что по предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ тормозной системы воздушного судна. Самолет приземлился в аэропорту с опозданием на 35 минут и совершил заход на посадку на большой скорости.

На борту лайнера находились 132 пассажира и шесть членов экипажа. На взлетно-посадочной полосе самолет ожидали пожарные расчеты и бригады спасателей. Помощь никому не понадобилась.