Взрыв баллона в ЖК "Бутово-Парк" произошел из-за нарушения техники безопасности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Взрыв газового баллона в квартире многоэтажного дома жилого комплекса "Бутово-Парк" в деревне Бутово Ленинского района Подмосковья произошел из-за нарушений техники безопасности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв - следствие нарушений правил безопасности при обращении с газовым баллоном во время ремонтных работ", - сказал источник. Он добавил, что в квартире устанавливали натяжные потолки.

Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. Пострадали три человека, они госпитализированы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. "Несущие конструкции дома повреждений не получили", - сказал собеседник агентства.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС и представители экстренных служб. Проводится обследование здания.

Жители бутово парк!!! Кто видит это? Вызвали пожарников???! #бутово#бутовопарк1#бутовопарк2#бутовопарк#мамыбутовопарк#мамыбутово#детибутовопарк#бутовопарк2б Публикация от Детей Одеваем МыБутово-парк 6 (@justbaby.ru) Фев 5, 2018 в 5:11 PST