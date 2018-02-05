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Взрыв баллона в ЖК "Бутово-Парк" произошел из-за нарушения техники безопасности

Происшествия
5 февраля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

МЧС и сотрудники экстренных служб обследуют здание

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Взрыв газового баллона в квартире многоэтажного дома жилого комплекса "Бутово-Парк" в деревне Бутово Ленинского района Подмосковья произошел из-за нарушений техники безопасности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв - следствие нарушений правил безопасности при обращении с газовым баллоном во время ремонтных работ", - сказал источник. Он добавил, что в квартире устанавливали натяжные потолки.

Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. Пострадали три человека, они госпитализированы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. "Несущие конструкции дома повреждений не получили", - сказал собеседник агентства.

На месте продолжают работать сотрудники МЧС и представители экстренных служб. Проводится обследование здания.

Жители бутово парк!!! Кто видит это? Вызвали пожарников???! #бутово#бутовопарк1#бутовопарк2#бутовопарк#мамыбутовопарк#мамыбутово#детибутовопарк#бутовопарк2б

Публикация от Детей Одеваем МыБутово-парк 6 (@justbaby.ru)

 

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