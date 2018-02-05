Адвокаты напавшего на Фельгенгауэр после приговора будут добиваться его передачи Израилю

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Адвокаты Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, после вынесения ему приговора в России будут добиваться передачи своего подзащитного Израилю. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Игорь Зубер.

"Сегодня вместе с адвокатом Валентином Рыбицким мы встретились в СИЗО с нашим подзащитным Борисом Грицем. Принято решение, что мы будем добиваться передачи Грица Израилю после судебного процесса в России, как того требует международный договор и принцип взаимности", - сказал он. Гриц имеет два гражданства - России и Израиля. В январе Пресненский суд Москвы продлил ему срок ареста до 23 апреля.

По данным следствия, днем 23 октября прошлого года Борис Гриц проник в редакцию радиостанции на Новом Арбате и напал на журналистку, нанеся ей удар ножом в шею. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следствие придерживается версии о психической нестабильности нападавшего.

На допросе Гриц рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Фельгенгауэр. По его словам, лично он не был знаком с ней, но слушал ее передачи и общался с журналисткой в течение пяти лет посредством телепатии. На этой почве у него развилась личная неприязнь к Фельгенгауэр, что, как полагают следователи, и послужило мотивом для совершения преступления.

В отношении обвиняемого была проведена стационарная психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у него обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного. В результатах экспертизы отмечается, что в настоящее время обвиняемый не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в принудительном лечении.