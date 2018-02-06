Суд в Москве арестовал имущество экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о хищениях

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, обвиняемого в хищении в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Линников, арест также наложили на имущество родственников экс-замдиректора ФСИН.

"Басманный суд постановил наложить арест на имущество Коршунова, а также на имущество, принадлежащее близким родственникам и знакомым моего подзащитного", - сказал он.

По словам адвоката, суд арестовал квартиру Коршунова в Жулебино, два его автомобиля, 3 млн рублей, а также три пары часов, "которые он приобрел задолго до службы во ФСИН, стоимость которых не превышает 1 млн рублей". "Также суд наложил арест на имущество его дочери, бывшей жены и подруги семьи. Под арест попали автомобиль Mercedes Benz, квартира в Лазоревом проезде в Свиблово, нежилое помещение в Южном Медведково, а также катер, который раньше принадлежал Коршунову и который он продал летом 2017 года", - уточнил адвокат.

"Данные решения об аресте обжалованы", - сказал Линников.

Позиция защиты Коршунова

Адвокаты Коршунова заявили о непричастности своего подзащитного, а также абсурдности обвинений не только по старым обвинениям, но и по двум новым уголовным делам по эпизодам хищений путем мошенничества из бюджета 90 млн рублей.

"Мы наблюдаем незаконное уголовное преследование в отношении Коршунова по любым основаниям. Нет доказательств его вины, результаты независимых экспертиз опровергают его причастность. У следствия не получается взять показания свидетелей друг на друга, так как им действительно нечего сказать по уголовному делу, - сказал Линников. - Это два необоснованных и абсурдных уголовных дела".

По словам адвоката, махинации с закупками материалов для пошива обуви для заключенных, которые следствие вменяет его подзащитному, еще в 2016 году выявила служба собственной безопасности ФСИН, а Коршунов "дал указание разобраться и привлечь к ответственности виновных". "Так, были арестованы поставщик кожи Смбат Арутюнян и директор ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталий Морусов", - сказал он, уточнив, что "если кто-то из свидетелей дал показания об участии в мошенничестве самого Коршунова, то под давлением следствия".

Линников подчеркнул, что в день задержания Коршунова в сентябре прошлого года следствие отказалось от обвинений во взяточничестве, оставив при этом обвинение в мошенничестве. "В данный момент в следственном изоляторе "Лефортово" Коршунова уведомляют о возбуждении уголовного дело по новым двум эпизодам и допрашивают его в качестве подозреваемого, а уже завтра в Басманном суде состоится слушание о продлении ему срока ареста", - добавил он.

Новые эпизоды

На прошлой неделе Следственный комитет заявил о возбуждении в отношении Коршунова двух новых уголовных дел по эпизодам хищений из бюджета 90 млн рублей путем мошенничества. По данным следствия, Коршунов и его соучастники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян подозреваются в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), на сумму 90 млн рублей. Морусов руководил ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России, Смбат Арутюнян является генеральным директором ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп".

Как сообщили в СК, Коршунов из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с Арутюняном на совершение хищения средств федерального бюджета, выделенных на закупку обуви для нужд ФСИН России, путем необоснованной замены материалов для ее производства на более дешевые, не предусмотренные техническими условиями госконтракта. Следствие считает, что Коршунов поручил организовать силами осужденных изготовление обуви из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных "ДАЦЕ Групп", вводя их в заблуждение относительно того, что производство якобы будет осуществлять "Производственно-промышленный дом" ФСИН.

Кроме того, по данным СК, он обеспечил направление начальникам территориальных органов ФСИН письма с требованием заключить госконтракты на поставку обуви для нужд уголовно-исполнительной системы с "Производственно-промышленным домом". Как считает следствие, Морусов, зная, что обувная продукция во ФГУП производиться не будет, подписал с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю контракты о поставке вещевого имущества собственного производства, не намереваясь его исполнять. Сотрудники УФСИН Липецкой области и Пермского края по контрактам перечислили ФГУП более 90 млн рублей, которые затем Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования перечислил на счета подконтрольных Арутюняну компаний.

В СК отметили, что указанные факты будут расследованы в рамках единого уголовного дела.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Следствие предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данному делу под стражей также находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов, замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова - они обвиняются в пособничестве хищению.