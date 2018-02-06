Экс-главврач клиники в Петербурге оштрафован за многомиллионное мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении экс-главврача клиники Института экспериментальной медицины Олега Царева и его бывшего заместителя Вячеслава Ироносова. Они были фигурантами дела о мошенничестве с медицинскими документами, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Информация о том, что действовавшее на тот момент руководство клиники Института экспериментальной медицины может быть причастно к подделке медицинских документов, появилась в СМИ в 2016 году после письма сотрудника клиники премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В обращении говорилось, что в Институте происходят фальсификации историй болезни.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Олега Царева и Вячеслава Ироносова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. Суд назначил наказание Цареву в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей, Ироносову - в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, условно с испытательным сроком 2,5 года", - говорится в сообщении.

Суд посчитал доказанным, что Царев и его заместитель поручали сотрудникам подделывать медицинские документы, подтверждающие факты оказания медицинских услуг по ОМС. В реальности лечение, проходящее по этим бумагам, не производилось. По этим документам страховым компаниям было выставлено 878 счетов на общую сумму 11,22 млн рублей.

Также Ироносов, по версии следователей, формально трудоустроил знакомого уборщиком служебных помещений. Так бывший заместитель главврача смог похитить 200 тыс. рублей, которые якобы пошли на зарплату уборщика.