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Родные жертв ДТП в Ленинградской области получат выплаты до 2 млн рублей

Происшествия
6 февраля, 18:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, февраля. /ТАСС

С родственниками свяжется страховая компания и проинформирует о порядке получения денег

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Родственники погибших в ДТП в Ленинградской области получат страховые выплаты в размере до 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Росгосстрах", с которой у перевозчика был заключен договор страхования.

"Каждому пострадавшему в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплата на случай причинения вреда имуществу пассажира составляет до 23 тыс. рублей. В случае гибели пассажира лимит ответственности страховщика составляет 2,025 млн рублей", - сказали в пресс-службе филиала "Росгосстраха" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Как отметили в пресс-службе, сотрудники Росгосстраха находятся в тесном контакте с МЧС, а сотрудникам филиалов поручили связаться с родственниками погибших и проинформировать их о порядке получения страхового возмещения.

Микроавтобус "Форд-Торнео", следовавший из Череповца (Вологодская область), выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Ивеко". ДТП произошло 6 февраля примерно в 06:20 мск на 443-м километре автодороги, ведущей из Вологды в Новую Ладогу. Жертвами аварии стали девять человек - водитель микроавтобуса и его пассажиры, жители Вологодской, Ленинградской и Ивановской областей. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела - о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Среди погибших четверо были жителями Вологодской области, уточнили ТАСС в правительстве региона. Один проживал в селе Сямжа, двое - в поселке Сазоново Чагодощенского района, один - в Вологде. Муниципальным властям поручено организовать автобус и обеспечить сопровождение психологов для выезда родственников на опознание погибших вологжан, а также транспорт для доставки тел на родину. Также власти Вологодской области намерены на месяц ввести в регионе особый режим для проверки организации пассажирских перевозок.

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