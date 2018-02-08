СК возбудил дело по факту обрушения породы и гибели горняка на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту обрушения и гибели горняка на шахте "Осинниковская", сообщили ТАСС в пресс-службе управления по региону в четверг.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ", - сказала собеседница агентства.

Кемеровская межрайонная прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проводит проверку по факту происшествия.

"Кемеровским межрайонным прокурором по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по факту произошедшего группового несчастного случая организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля", - сказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным, "во время выполнения работ по креплению кровли горной выработки в вентиляционном штреке произошел вывал горной массы". Также, по информации прокуратуры, газовая обстановка на предприятии не нарушена.

Как сообщалось, в ночь на четверг на шахте произошло обрушение породы, на этот момент под землей находились 125 человек, в том числе 8 на аварийном участке. Из них один человек погиб, еще один доставлен в больницу с переломом ноги. Эвакуации шахтеров не проводилось, работники аварийного участка покинули его самостоятельно.

Работа шахты не приостанавливалась.

Тело погибшего работника поднято на поверхность.

По факту обрушения на шахте Следственное управление СКР по региону проводит доследственную проверку.

О шахте

Шахта "Осинниковская" расположена на юге Кузбасса, в городе Осинники, предприятие введено в эксплуатацию в 1932 году. "Осинниковская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов ПАО "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраза").

По данным Минэнерго РФ, производственная мощность шахты - 2,3 млн тонн угля в год, суточная добыча - 5 тыс. тонн.

Глубина отработки запасов составляет 730 метров, протяженность выработок достигает 105 км.