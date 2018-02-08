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СК возбудил дело после ранения полицейского во время задержания подозреваемых в Москве

Происшествия
8 февраля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

В результате инцидента сотрудник полиции был госпитализирован

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского возбуждено в Москве в отношении мужчины, стрелявшего из травматического оружия в сотрудников полиции во время задержания. Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел в ночь на 28 января на Никулинской улице во время задержания двоих подозреваемых в разбойном нападении.

"В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции обвиняемый не менее двух раз выстрелил из травматического пистолета, причинив последнему телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ранений предплечья и грудной клетки. Раненый полицейский незамедлительно был доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины", - сообщила Иванова.

Мужчина обвиняется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), он арестован.

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