Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Испании внука диктатора Франсиско Франко приговорили к 30 месяцам тюрьмы

Происшествия
9 февраля, 0:39 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 9, февраля. /ТАСС

Мужчина будет отбывать наказание за преступление, совершенное шесть лет назад

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Внук испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) Франсиско Франко Мартинес-Бордиу приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за небрежное управление транспортным средством и нападение на представителя власти. Об этом сообщила в четверг вечером газета El Mundo.

По ее информации, 30 апреля 2012 года в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон) гражданская гвардия Испании хотела остановить из-за выключенного ближнего света фар машину, в которой ехал внук диктатора. Франко Мартинес-Бордиу попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, однако в конечном счете врезался в патрульную машину. В результате пострадал один страж порядка.

В конце декабря прошлого года в Испании на 92-м году жизни скончалась мать Франко Мартинес-Бордиу - единственная дочь испанского диктатора Мария дель Кармен Франко и Поло. У женщины был обнаружен рак. Она ушла из жизни у себя дома в испанской столице в окружении членов семьи. У нее было семеро детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама