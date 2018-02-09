В Испании внука диктатора Франсиско Франко приговорили к 30 месяцам тюрьмы

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Внук испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) Франсиско Франко Мартинес-Бордиу приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за небрежное управление транспортным средством и нападение на представителя власти. Об этом сообщила в четверг вечером газета El Mundo.

По ее информации, 30 апреля 2012 года в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон) гражданская гвардия Испании хотела остановить из-за выключенного ближнего света фар машину, в которой ехал внук диктатора. Франко Мартинес-Бордиу попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, однако в конечном счете врезался в патрульную машину. В результате пострадал один страж порядка.

В конце декабря прошлого года в Испании на 92-м году жизни скончалась мать Франко Мартинес-Бордиу - единственная дочь испанского диктатора Мария дель Кармен Франко и Поло. У женщины был обнаружен рак. Она ушла из жизни у себя дома в испанской столице в окружении членов семьи. У нее было семеро детей.