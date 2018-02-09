По факту взрыва газа в доме в Петербурге начата проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ проводят доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в доме на севере Петербурга. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"По факту взрыва начата проверка", - сказали в управлении.

По данным СК, во время проведения отделочных работ в не сданном в эксплуатацию помещении жилого дома, расположенного на улице Репищева в Санкт-Петербурге, произошел взрыв газового баллона, в результате чего пострадали 3 рабочих. Двое госпитализированы во ВЦЭРМ (Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины), еще один - в ВМА (Военно-медицинская академия).

В настоящее время сотрудниками ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Движение по улице перекрыто.