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Власти окажут финансовую помощь пострадавшим при взрыве газа в Петербурге

Происшествия
9 февраля, 17:10 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС

Кроме того, власти района помогут восстановить документы тем, кто утратил их в результате взрыва газового баллона

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти окажут финансовую помощь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава района Николай Цед, прибывший на место происшествия.

"Мы окажем им (пострадавшим при взрыве) помощь, по линии социальной защиты выплатим им по 100 тыс. рублей экстренной социальной помощи, и, соответственно, дальнейшие меры будут приняты к компании-застройщику и к УК [управляющей компании]", - сказал он, добавив, что администрация совместно с правоохранительными органами намерена выяснить, было ли разрешение на проведение ремонтных работ.

Он добавил, что власти района помогут восстановить документы тем, кто утратил их в результате взрыва. По его словам, основные конструкции дома не повреждены, "перегородки где-то пострадали, входные двери, стены все остались".

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