Полиция ищет очевидцев ДТП на северо-западе Москвы, где скутер сбил прохожего

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция ищет водителя скутера, сбившего пешехода на северо-западе столицы, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

"18 января в 07:55 мск неустановленный водитель, управляя транспортным средством - скутером черного цвета, - следуя по улице Твардовского, наехал на пешехода, в результате которого последний получил тяжкие телесные повреждения. Полиция обратилась к очевидцам с просьбой сообщить подробности происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места ДТП и не сообщил о нем.