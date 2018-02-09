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Полиция ищет очевидцев ДТП на северо-западе Москвы, где скутер сбил прохожего

Происшествия
9 февраля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Инцидент произошел на улице Твардовского

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция ищет водителя скутера, сбившего пешехода на северо-западе столицы, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

"18 января в 07:55 мск неустановленный водитель, управляя транспортным средством - скутером черного цвета, - следуя по улице Твардовского, наехал на пешехода, в результате которого последний получил тяжкие телесные повреждения. Полиция обратилась к очевидцам с просьбой сообщить подробности происшествия", - говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места ДТП и не сообщил о нем.

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