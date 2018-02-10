Спасатели нашли на Эльбрусе заблудившегося альпиниста из Москвы

НАЛЬЧИК, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили на высоте 5,2 тыс. метров на Эльбрусе заблудившегося альпиниста из Москвы. Об этом ТАСС сообщил в субботу замначальника Эльбрусского высокогорного поисково- спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

"Ребята нашли альпиниста из Москвы живым и здоровым. Он был на высоте около 5,2 тыс. метров над уровнем моря и самостоятельно спускался. Сейчас уже он вместе со спасателями идет в поселок Терскол в расположение отряда", - сказал Хаджиев.

Поиски альпиниста решено было начать в субботу потому, что он не вышел на связь в условленное время. "Путешественник был зарегистрирован в отряде и должен был выйти на связь 9 февраля. По имеющейся информации, он ночевал на седловине Эльбруса (высота над уровнем моря около 4,2 тыс. метров - прим. ТАСС), собирался подняться на вершину, путешествовал один", - отметил собеседник агентства.