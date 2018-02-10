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Задержан водитель, сбивший на юго-востоке Москвы трех человек

Происшествия
10 февраля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Среди пострадавших - двое детей

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали водителя, который, по уточненным данным, сбил трех человек в районе дома 31 по Батайскому проезду на юго-востоке Москвы, в числе пострадавших двое детей. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в субботу. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но по горячим следам был задержан. "Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, совершившего наезд на троих человек в районе дома 31 по Батайскому проезду. Среди пострадавших - двое детей", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в аварии травмы получил один человек.

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