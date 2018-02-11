МЧС открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МЧС России открыло горячую линию в связи с крушением самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре экстренной и медицинской помощи ведомства.

"МЧС России открыло горячую линию в связи крушением самолета в Московской области", - сказал собеседник агентства.

Номер телефона "горячей линии" 8-800-775-17-17.

"Психологи МЧС России окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна", - заключил собеседник агентства.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.