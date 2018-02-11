Ространснадзор из-за крушения Ан-148 проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика - авиакомпании "Саратовские авиалинии", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в аэропорту Домодедово создан оперативный штаб, куда выехали руководитель ведомства Виктор Басаргин и его заместитель Владимир Черток.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.